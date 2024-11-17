Дальнобойные удары по России — Франция и Британия позволили бить ракетами Storm Shadow

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: French Pres.

Франция и Британия позволили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow. Это было сделано после подобного решения США.

Об этом сообщает Le Figaro в воскресенье, 17 ноября.

Читайте также:

Разрешение бить по России

По информации издания, это решение важно для украинских военных. У Украины будет больше американских ракет, чем франко-британских.

"Французы и британцы позволили Украине наносить удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow", — говорится в сообщении.

Отметим, что президент США Джо Байден также разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что запрет на дальнобойные атаки по России угрожает жизни десятков тысяч украинцев, поскольку оккупанты могут атаковать города. Впоследствии он заявил, что разрешение на использование ATACMS уже утратило свою актуальность из-за смены тактики России.