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Зеленский объяснил, что произойдет в случае сокращения помощи США

20 ноября 2024 11:02
Карина Приходько - Редактор
Зеленский заявил, что Украина может проиграть войну без помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в войне с Россией, если США сократят помощь. Своего производства нашему государству недостаточно для того, чтобы выстоять.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News.

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"Если США сократят помощь, я думаю, что мы проигрываем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем воевать, но этого будет недостаточно без оружия", — сказал президент.

По его словам, у Украины есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить. В то же время он добавил, если таковым будет выбор США, тогда власти будут решать, что делать дальше.

Кроме того, Зеленский заявил, что завершение войны зависит от российского диктатора Владимира Путина. Он уверен, если Путин действительно захочет закончить войну, он может это сделать.

"Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее США. У Президента Штатов есть сила, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители", — считает украинский лидер.

Разрешение бить вглубь России

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.

Такое же решение было принято Великобританией и Францией. Они дали "зеленый свет" для ударов по территории врага ракетами SCALP/Storm Shadow.

Уже 19 ноября с помощью ракет ATACMS Силы обороны атаковали склады с боеприпасами в Брянской области.

Владимир Зеленский США военная помощь война в Украине фронт

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