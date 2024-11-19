У Брянській області 19 листопада атакували арсенал з боєприпасами

Вибух у Брянській області 19 листопада. Фото: соцмережі

У Брянській області у ніч на 19 листопада лунали потужні вибухи. Відомо, що було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко зазначив, що на об'єкті були артилерійські боєприпаси, зокрема й від КНДР, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

За його словами, його раніше вже атакували дронами.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північна Корея може направити до 100 000 військових на підтримку Росії у війні проти України.

Також 3 листопада у Росії лунали потужні вибухи. Місцеві заявляли про атаку БпЛА.