В Брянской области 19 ноября атаковали арсенал с боеприпасами

Взрыв в Брянской области 19 ноября. Фото: соцсети

В Брянской области в ночь на 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко отметил, что на объекте были артиллерийские боеприпасы, в том числе и от КНДР, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

По его словам, его ранее уже атаковали дронами.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Северная Корея может направить до 100 тысяч военных в поддержку России в войне против Украины.

Также 3 ноября в России раздавались мощные взрывы. Местные заявляли об атаке БпЛА.