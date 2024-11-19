В Брянской области 19 ноября атаковали арсенал с боеприпасами

В Брянской области атаковали склады с боеприпасами
В Брянской области в ночь на 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
Взрывы в Брянской области
Коваленко отметил, что на объекте были артиллерийские боеприпасы, в том числе и от КНДР, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.
По его словам, его ранее уже атаковали дронами.
Напомним, Северная Корея может направить до 100 тысяч военных в поддержку России в войне против Украины.
Также 3 ноября в России раздавались мощные взрывы. Местные заявляли об атаке БпЛА.
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