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Вночі у Росії лунали вибухи — місцеві заявили про атаку БпЛА

3 листопада 2024 10:43
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Росії 3 листопада — БпЛА атакували декілька областей
Вибух в Росії. Фото архівне: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Росії лунали у ніч на 3 листопада. Місцеві заявляють про атаку безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії та росЗМІ.

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Над Ростовською областю нібито було збито 16 безпілотників. А у Новочеркаську сталася пожежа, однак місцеві пишуть, що вона почалася ще до атаки.

Ще два безпілотники нібито приземлили над Бєлгородською та один над Волгоградською областями. 

Крім того, вибухи лунали в Орлі. Однак місцева влада та Міноборони країни-терористки нічого не повідомляли.

Росіяни традиційно звинуватили Україну.

"На території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів", — йдеться у повідомленні.

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Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада в Росії повідомили про вибух на нафтобазі в Ставрополі, причиною якого стало влучання безпілотника.

Також 1 листопада у Росії повідомили про нібито знищення 83 українських БпЛА.

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