Росія заявила про збиття 83 українських дронів на території РФ

Запуск БпЛА. Фото: Reuters

У Росії заявили про нібито знищення 83 безпілотних літальних апаратів України. Засоби протиповітряної оборони працювали у шести областях РФ.

Про це заявили у Міноборони Росії у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Зазначається, що протягом минулої ночі росіяни відбивали атаку безпілотників по об'єктах на території РФ із застосування БпЛА літакового типу.

За даними Міноборони РФ, 36 БпЛА були знищені над територією Курської області, 20 — над територією Брянської області, 12 — над територією Республіки Крим. Ще вісім дронів були збиті над територією Воронезької області, чотири — над територією Орловської області та три — над територією Білгородської області.

Інформація щодо будь-яких наслідків не повідомляється.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати модернізовані безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками.

Раніше ми писали про те, що у Желєзногорську в Курській області лунали потужні вибухи — росіяни заявили про атаку безпілотників.