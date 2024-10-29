Вибухи в Желєзногорську 29 жовтня — росіяни заявили про обстріл

У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків
У Желєзногорську в Курській області лунали потужні вибухи ввечері, 29 жовтня. Росіяни заявили про атаку безпілотників.
Відео наслідків поширилось у мережі.
Вибухи на Курщині
На відео видно, що внаслідок вибухів сталася масштабна пожежа.
Також росіяни публікують фото уламків безпілотників, які нібито атакували Желєзногорськ.
Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади виконують завдання у Курській області. Військові продемонстрували в дії бойову машину піхоти Bradley та танк Abrams.
Раніше десантники 95-ї бригади ЗСУ знищили підрозділ російських морпіхів в Курській області РФ. Під час штурму ліквідували 14 російських військовослужбовців.
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