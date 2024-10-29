Взрывы в Железногорске 29 октября — россияне заявили об обстреле

Последствия атаки БпЛА в Курской области. Фото: скриншот

В Железногорске в Курской области раздавались мощные взрывы вечером, 29 октября. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Видео последствий распространилось в сети.

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На видео видно, что в результате взрывов произошел масштабный пожар.

Также россияне публикуют фото обломков беспилотников, якобы атаковавших Железногорск.

Последствия взрывов в Курской области 29 октября. Фото: росСМИ

Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады выполняют задачи в Курской области. Военные продемонстрировали в действии боевую машину пехоты Bradley и танк Abrams.

Ранее десантники 95-й бригады ВСУ уничтожили подразделение российских морпехов в Курской области РФ. В ходе штурма ликвидировали 14 российских военнослужащих.