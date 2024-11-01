Россия заявила об сбитии 83 украинских дронов на территории РФ

Запуск БПЛА. Фото: Reuters

В России заявили о якобы уничтожении 83 беспилотных летательных аппаратов Украины. Средства противовоздушной обороны работали в шести областях РФ.

Об этом заявили в Минобороны России в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Отмечается, что в течение минувшей ночи россияне отражали атаку беспилотников по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, 36 БпЛА были уничтожены над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым. Еще восемь дронов были сбиты над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.

Информация о каких-либо последствиях не сообщается.

Напомним, российские войска стали использовать модернизированные беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками.

Ранее мы писали о том, что в Железногорске в Курской области раздавались мощные взрывы — россияне заявили об атаке беспилотников.