Війна в Україні — російські війська почали використовувати удосконалені дрони

Російський дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками. Також було створено покриття для системи "Солнцепек", яке поглинає радіохвилі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками для ударів по Україні.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки дронів, які війська РФ використовували у серіях атак з 26 по 29 жовтня. Результати досліджень свідчать про те, що Росія модифікувала безпілотники для того, аби встановити термобаричні боєголовки.

Також дочірня компанія російського оборонного конгломерату Roselectronics нещодавно анонсувала розробку покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Зазначається, що це покриття поглинає радіохвилі та робить систему "невидимою" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 31 жовтня вкотре атакували Україну. Вони запускали безпілотники та ракети.

Ми писали, що у Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників 31 жовтня було пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.