Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Росія модернізувала "шахеди" — що нового arrow

Росія модернізувала "шахеди" — що нового

1 листопада 2024 07:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — російські війська почали використовувати удосконалені дрони
Російський дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками. Також було створено покриття для системи "Солнцепек", яке поглинає радіохвилі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

РФ використовує нові безпілотники

Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками для ударів по Україні. 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки дронів, які війська РФ використовували у серіях атак з 26 по 29 жовтня. Результати досліджень свідчать про те, що Росія модифікувала безпілотники для того, аби встановити термобаричні боєголовки.

Також дочірня компанія російського оборонного конгломерату  Roselectronics нещодавно анонсувала розробку покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Зазначається, що це покриття поглинає радіохвилі та робить систему "невидимою" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 31 жовтня вкотре атакували Україну. Вони запускали безпілотники та ракети.

Ми писали, що у Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників 31 жовтня було пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. 

дрон Шахід-136 безпілотники війна в Україні зброя Росія оборонна сфера

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:42 Гроші на комуналку — кому дадуть субсидію у листопаді

08:38 На Харківщині померла дівчина, яку жорстоко замучив сусід

08:30 В ISW відповіли, чому Путіна не цікавлять переговори

08:29 Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація

08:24 У Росії заявили про збиття 83 українських БпЛА на території РФ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

08:02 У Валенсії потужні зливи вбили понад 150 людей — фото наслідків

08:02 Працівник ТЦК допустив помилку в документі — що вирішив суд

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

08:00 Одноразова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає 11 тис. грн

08:42 Гроші на комуналку — кому дадуть субсидію у листопаді

08:38 На Харківщині померла дівчина, яку жорстоко замучив сусід

08:30 В ISW відповіли, чому Путіна не цікавлять переговори

08:29 Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація

08:24 У Росії заявили про збиття 83 українських БпЛА на території РФ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

08:02 У Валенсії потужні зливи вбили понад 150 людей — фото наслідків

08:02 Працівник ТЦК допустив помилку в документі — що вирішив суд

08:00 Одноразова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає 11 тис. грн

07:48 Перед російським вторгненням у США вважали, що Україна програє

07:30 Росія модернізувала "шахеди" — що нового

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Text

07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Text

22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні