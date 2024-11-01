Война в Украине — российские войска начали использовать усовершенствованные дроны

Русский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска стали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками. Также было создано покрытие для системы "Солнцепек", которое поглощает радиоволны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские войска начали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками для ударов по Украине.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки дронов, которые войска РФ использовали в сериях атак с 26 по 29 октября. Результаты исследований свидетельствуют о том, что Россия модифицировала беспилотники, для того чтобы установить термобарические боеголовки.

Также дочерняя компания российского оборонного конгломерата Roselectronics недавно анонсировала разработку покрытия для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Отмечается, что это покрытие поглощает радиоволны и делает систему "невидимой" для современных систем наведения и тепловизоров.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 октября в очередной раз атаковали Украину. Они запускали беспилотники и ракеты.

Мы писали, что в Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников 31 октября были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.