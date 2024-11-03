Взрывы в России 3 ноября — БпЛА атаковали несколько областей

Взрыв в России. Фото архивное: росСМИ

Взрывы в России раздавались в ночь на 3 ноября. Местные заявляют об атаке беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России и росСМИ.

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Взрывы в России

Над Ростовской областью якобы было сбито 16 беспилотников. А в Новочеркасске произошел пожар, однако местные пишут, что он начался еще до атаки.

Еще два беспилотника якобы приземлили над Белгородской и один над Волгоградской областями.

Кроме того, взрывы раздавались в Орле. Однако местные власти и Минобороны страны-террориста ничего не сообщали.

Россияне традиционно обвинили Украину.

"На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября в России сообщили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе, причиной которого стало попадание беспилотника.

Также 1 ноября в России сообщили о якобы уничтожении 83 украинских БпЛА.