Взрывы в России 3 ноября — БпЛА атаковали несколько областей

Ночью в России раздавались взрывы — местные заявили об атаке БпЛА
Взрывы в России раздавались в ночь на 3 ноября. Местные заявляют об атаке беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России и росСМИ.
Взрывы в России
Над Ростовской областью якобы было сбито 16 беспилотников. А в Новочеркасске произошел пожар, однако местные пишут, что он начался еще до атаки.
Еще два беспилотника якобы приземлили над Белгородской и один над Волгоградской областями.
Кроме того, взрывы раздавались в Орле. Однако местные власти и Минобороны страны-террориста ничего не сообщали.
Россияне традиционно обвинили Украину.
"На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября в России сообщили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе, причиной которого стало попадание беспилотника.
Также 1 ноября в России сообщили о якобы уничтожении 83 украинских БпЛА.
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