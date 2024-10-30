Завод Електроізоліт — під Московою палає підприємство

Пожежа на заводі "Електроізоліт". Фото: скриншот з відео

Під Москвою у середу, 30 жовтня, сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що пожежа спалахнула на території АТ "Центральний Науково-Дослідний інститут Спеціального Машинобудування" в Хотьковому Московської області зранку 30 жовтня. Вогонь охопив вже близько 3 тис. м².

Місцеві пабліки пишуть, що горить цех, у якому випробовують продукцію

Як відомо, цей завод спеціалізується на виробництві електроізолюючих матеріалів.

Нагадаємо, 28 жовтня російський Воронеж та область атакували дрони. Внаслідок влучання спалахнули два спиртзаводи, також палав ринок на площі 800 кв.

Крім того, 16 жовтня у Підмосков'ї палав військовий аеродром "Чкаловський". Полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.