В Росії під Москвою спалахнула пожежа на військовому аеродромі 16 жовтня

Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

У середу, 16 жовтня, під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. За попередніми даними, полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежі було присвоєно другий ранг складності. Відомо, що площа займання становить 800 квадратних метрів. Росіянам наразі не вдалося його локалізувати.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася велика пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.

А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.