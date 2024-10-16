В Росії під Москвою спалахнула пожежа на військовому аеродромі 16 жовтня

В Підмосков'ї палає військовий аеродром — що відомо
У середу, 16 жовтня, під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. За попередніми даними, полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа під Москвою
Пожежі було присвоєно другий ранг складності. Відомо, що площа займання становить 800 квадратних метрів. Росіянам наразі не вдалося його локалізувати.
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася велика пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.
А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.
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