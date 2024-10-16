В России под Москвой вспыхнул пожар на военном аэродроме 16 октября

В Подмосковье горит военный аэродром — что известно
В среду, 16 октября, под Москвой на военном аэродроме "Чкаловский" вспыхнул большой пожар. По предварительным данным, пламя охватило административное здание на территории военного объекта.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар под Москвой
Пожару было присвоено второй ранга сложности. Понятно, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Россиянам пока не удалось его локализовать.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2" произошел большой пожар. Сгорел транспортный самолет оккупантов Ту-134.
А в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.
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