В России под Москвой вспыхнул пожар на военном аэродроме 16 октября

Пожар в России. Фото: росСМИ

В среду, 16 октября, под Москвой на военном аэродроме "Чкаловский" вспыхнул большой пожар. По предварительным данным, пламя охватило административное здание на территории военного объекта.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожару было присвоено второй ранга сложности. Понятно, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Россиянам пока не удалось его локализовать.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2" произошел большой пожар. Сгорел транспортный самолет оккупантов Ту-134.

А в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.