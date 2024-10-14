Атака безпілотників на Московську область 14 жовтня — що відомо про влучання

Безпілотник у небі. Фото: росЗМІ

У понеділок, 14 жовтня, Московська область Росії опинилася під масованою під атакою безпілотників. Вони рухалися з боку Калузької області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко зазначив, що дрони долетіли до Московської області.

"Московська область під атакою БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Коваленка у у Telegram

Росіяни у соцмережах повідомляють, що безпілотники рухалися зі сторони Калузької області. Їх було кілька груп.

Також жителів Брянської та Калузької областей попередили про можливий запуск ракет.

Повідомлення в російському у Telegram-каналі

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася велика пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.

А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.