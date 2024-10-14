Атака беспилотников на Московскую область 14 октября — что известно о попадании

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

В понедельник, 14 октября, Московская область России оказалась под массированной под атакой беспилотников. Они двигались со стороны Калужской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко отметил, что дроны долетели до Московской области.

"Московская область под атакой БпЛА", — говорится в сообщении.

Сообщение Коваленко в Telegram

Россияне в соцсетях сообщают, что беспилотники двигались со стороны Калужской области. Их было несколько групп.

Также жителей Брянской и Калужской области предупредили о возможном запуске ракет.

Сообщения в российском Telegram-канале

Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2" произошел большой пожар. Сгорел транспортный самолет оккупантов Ту-134.

А в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.