Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Російський Воронеж атакували БпЛА — у місті палають сильні пожежі arrow

Російський Воронеж атакували БпЛА — у місті палають сильні пожежі

28 жовтня 2024 10:25
Карина Приходько - Редактор
Пожежі у Воронезькій області 28 жовтня — палають спиртзаводи
Пожежа у російському Воронежі. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Пізно ввечері 27 жовтня та вночі 28 жовтня Воронеж та область атакували дрони. Внаслідок влучання спалахнули два спиртзаводи, також палає ринок на площі 800 кв. 

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали. 

Читайте також:

Пожежа у Воронежі та області

Вночі 28 жовтня дрони атакували спиртзавод у російському селі Красне Воронезької області. Очевидці у своїх соцмережах заявили, що біля "Еталон спирт", який 22 жовтня атакували ЗСУ, вибухнули щонайменше два безпілотники. 

Водночас губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що російська ППО нібито збили десять БпЛА, але внаслідок "падіння уламків було пошкоджене підприємство". 

"Внаслідок падіння одного БпЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві. Оперативні служби перебувають на місці", — написав він.

Незадовго Гусєв додав, що було завдано шкоди ще одному промисловому підприємству. За його словами, цього разу безпілотник, який впав, "викликав спалах" на одному з об’єктів. Як відомо, ще одна пожежа спалахнула на Аннінському спиртзаводі. Російські пабліки повідомляли, що наразі відомо про щонайменшого одного постраждалого. 

Проте, окрім стратегічних спиртзаводів в області, потужно палає ринок на площі 800 кв. 

Нагадаємо, 16 жовтня під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. Полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.

Крім того, 14 жовтня вибухи лунали в російській Якутії. На виробництві будматеріалів місцеві чули  звуки, схожі на детонацію, також там спалахнула пожежа. 

пожежа вибух обстріли безпілотники Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:56 Масована атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:51 Виплати за полісами "автоцивілки" — нові суми з 2025 року

11:41 ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams — відео з Курщини

11:35 Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 Смертельні посиденьки — на Одещині гість до смерті забив хазяїна

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

11:27 Синоптик Діденко назвала регіони, куди повернеться тепло завтра

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

11:56 Масована атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:51 Виплати за полісами "автоцивілки" — нові суми з 2025 року

11:41 ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams — відео з Курщини

11:35 Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 Смертельні посиденьки — на Одещині гість до смерті забив хазяїна

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

11:27 Синоптик Діденко назвала регіони, куди повернеться тепло завтра

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

10:28 Зеленський прокоментував саміт БРІКС у Казані

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці