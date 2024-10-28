Пожежі у Воронезькій області 28 жовтня — палають спиртзаводи

Пожежа у російському Воронежі. Фото: скриншот з відео

Пізно ввечері 27 жовтня та вночі 28 жовтня Воронеж та область атакували дрони. Внаслідок влучання спалахнули два спиртзаводи, також палає ринок на площі 800 кв.

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали.

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Вночі 28 жовтня дрони атакували спиртзавод у російському селі Красне Воронезької області. Очевидці у своїх соцмережах заявили, що біля "Еталон спирт", який 22 жовтня атакували ЗСУ, вибухнули щонайменше два безпілотники.

Водночас губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що російська ППО нібито збили десять БпЛА, але внаслідок "падіння уламків було пошкоджене підприємство".

"Внаслідок падіння одного БпЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві. Оперативні служби перебувають на місці", — написав він.

Незадовго Гусєв додав, що було завдано шкоди ще одному промисловому підприємству. За його словами, цього разу безпілотник, який впав, "викликав спалах" на одному з об’єктів. Як відомо, ще одна пожежа спалахнула на Аннінському спиртзаводі. Російські пабліки повідомляли, що наразі відомо про щонайменшого одного постраждалого.

Проте, окрім стратегічних спиртзаводів в області, потужно палає ринок на площі 800 кв.

Нагадаємо, 16 жовтня під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. Полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.

Крім того, 14 жовтня вибухи лунали в російській Якутії. На виробництві будматеріалів місцеві чули звуки, схожі на детонацію, також там спалахнула пожежа.