Дрони атакували два спиртзаводи у Воронезькій області Росії 28 жовтня

Вогонь на місці подій. Фото: скриншот

У ніч проти 28 жовтня невідомі дрони атакували два спиртзаводи у Воронезькій області Російської Федерації. Росіяни стверджують, що на об'єктах після прильотів виникла пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Вибухи у Воронезькій області

Спочатку повідомлялося, що пізно ввечері, 27 жовтня, було атаковано спиртзавод у селі Красне. Згідно з відео та інформацією очевидців у соцмережах, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники. Мова йде про "Еталон спирт", який ЗСУ атакували нещодавно в ніч проти 22 жовтня.

Вже о 01:23 стало відомо, що у Воронезькій області зайнялося ще одне підприємство. За словами місцевих жителів, після атаки БпЛА пожежа виникла на Аннінському спиртзаводі.

Підтвердженої інформації наразі немає, проте раніше глава регіону повідомив, що на двох промислових підприємствах є пошкодження внаслідок атак дронів.

Російські Telegram-канали пишуть, що окрім спиртзаводу у смт Анна також знаходиться нафтобаза "Аннанафтопродукт". У зв'язку із цим не виключають, що атака була спрямована саме на цей об'єкт. Раніше у жовтні безпілотники вже атакували цю нафтобазу.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч проти понеділка, 7 жовтня, вразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованому місті Феодосія у Криму. Пожежа тривала майже тиждень, було знищено вісім резервуарів із паливом.

Також ми писали, що в Пермському краї Російської Федерації в ніч проти 4 жовтня спалахнула пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. Полум'я охопило ємності із паливом.