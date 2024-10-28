Дроны атаковали два спиртзавода в Воронежской области России 28 октября

Пожар на месте событий. Фото: скриншот

В ночь на 28 октября неизвестные дроны атаковали два спиртзавода в Воронежской области Российской Федерации. Россияне утверждают, что на объектах после прилетов возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Изначально сообщалось, что поздно вечером, 27 октября, был атакован спиртзавод в селе Красное. Согласно видео и информации очевидцев в соцсетях, около завода взорвались по меньшей мере два беспилотника. Речь идет об "Эталон спирт", который ВСУ атаковали недавно в ночь на 22 октября.

Уже в 01:23 стало известно, что в Воронежской области загорелось еще одно предприятие. По словам местных жителей, после атаки БпЛА пожар возник на Аннинском спиртзаводе.

Подтвержденной информации на данный момент нет, однако ранее глава региона сообщил, что на двух промышленных предприятиях есть повреждения следствие атак дронов.

Российские Telegram-каналы пишут, что помимо спиртзавода в пгт Анна также находится нефтебаза "Аннанефтепродукт". В связи с этим не исключают, что атака была направлена именно на этот объект. Ранее в октября беспилотники уже атаковали данную нефтебазу.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 7 октября, поразили морской нефтяной терминал во временно оккупированном городе Феодосия в Крыму. Пожар длился почти неделю, было уничтожено восемь резервуаров с топливом.

Также мы писали, что в Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Пламя охватило емкости с топливом.