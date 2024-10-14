В Якутії 14 жовтня сталася масштабна пожежа на виробництві будматеріалів

Наслідки пожежі в Якутії. Фото: скриншот

В Якутії у понеділок, 14 жовтня, сталася масштабна пожежа на виробництві будматеріалів. Місцеві чули звуки, схожі на детонацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій Росії у Telegram.

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Відомо, що загорівся склад заводу будматеріалів на площі 1 200 квадратних метрів. Однак на відео чути звуки, схожі на вибухи. Наразі невідомо, що могло детонувати на складі.

"У селі Капітонівка горів склад цеху з виробництва сендвіч-панелей на 1 200 квадратах. Інформації про постраждалих не надходило", — йдеться у повідомленні.

Причина загоряння також невідома.

Допис МНС Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" виникла потужна пожежа, внаслідок якої згорів транспортний літак Ту-134, що належав окупантам.

Також у ніч проти 7 жовтня українські Сили оборони завдали удару по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Пожежа, що спалахнула, тривала майже тиждень, внаслідок чого згоріли вісім паливних резервуарів.