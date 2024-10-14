В Якутии 14 октября произошел масштабный пожар на производстве стройматериалов

Последствия пожара в Якутии. Фото: скриншот

В Якутии в понедельник, 14 октября, произошел масштабный пожар на производстве стройматериалов. Местные слышали звуки, похожие на детонацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram.

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Известно, что загорелся склад завода стройматериалов на площади 1 200 квадратных метров. Однако на видео слышны звуки, похожие на взрывы. Пока неизвестно, что могло детонировать на складе.

"В селе Капитоновка горел склад цеха по производству сэндвич-панелей на 1 200 квадратах. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Причина возгорания также неизвестна.

Пост МЧС России. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2" возник мощный пожар, в результате которого сгорел транспортный самолет Ту-134, принадлежавший оккупантам.

Также в ночь на 7 октября украинские Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии. Пожар, который вспыхнул, продолжался почти неделю, в результате чего сгорели восемь топливных резервуаров.