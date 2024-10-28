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Российский Воронеж атаковали БпЛА — в городе горят сильные пожары

28 октября 2024 10:25
Карина Приходько - Редактор
Пожары в Воронежской области 28 октября — горят спиртзаводы
Пожар в российском Воронеже. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Поздно вечером 27 октября и ночью 28 октября Воронеж и область атаковали дроны. В результате попадания вспыхнули два спиртзавода, также горит рынок на площади 800 кв.

Об этом сообщают росСМИ и Telegram-каналы.

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Ночью 28 октября дроны атаковали спиртзавод в российском селе Красное Воронежской области. Очевидцы в своих соцсетях заявили, что возле "Эталон спирт", который 22 октября атаковали ВСУ, взорвались по меньшей мере два беспилотника.

В то же время губернатор области Александр Гусев сообщил, что российская ПВО якобы сбила десять БпЛА, но в результате "падения обломков было повреждено предприятие".

"В результате падения одного БпЛА повреждена пристройка в хозяйственное помещение на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте", — написал он.

Незадолго Гусев добавил, что был причинен ущерб еще одному промышленному предприятию. По его словам, на этот раз упавший беспилотник "вызвал вспышку" на одном из объектов. Как известно, еще один пожар вспыхнул на Аннинском спиртзаводе. Российские паблики сообщали, что сейчас известно о, по меньшей мере, одном пострадавшем.

Однако, кроме стратегических спиртзаводов в области, мощно горит рынок на площади 800 кв.

Напомним, 16 октября под Москвой на военном аэродроме "Чкаловский" вспыхнул большой пожар. Пламя охватило административное здание на территории военного объекта.

Кроме того, 14 октября взрывы раздавались в российской Якутии. На производстве стройматериалов местные слышали звуки, похожие на детонацию, также вспыхнул пожар.

пожар взрыв обстрелы беспилотники Россия

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