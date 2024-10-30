Завод Электроизолит — под Московой горит предприятие

Пожар на заводе "Электроизолит". Фото: скриншот с видео

Под Москвой в среду, 30 октября, произошел пожар на одном из самых крупных предприятий электротехнической отрасли РФ. Речь идет о заводе "Электроизолит".

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что пожар вспыхнул на территории АО "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" в Хотьковом Московской области утром 30 октября. Огонь охватил уже около 3 тыс. м2.

Местные паблики пишут, что горит цех, где испытывают продукцию

Как известно, завод специализируется на производстве электроизолирующих материалов.

Напомним, 28 октября российский Воронеж и область атаковали дроны. В результате попадания вспыхнули два спиртзавода, также горел рынок на площади 800 кв.

Кроме того, 16 октября в Подмосковье пылал военный аэродром "Чкаловский". Пламя охватило административное здание на территории военного объекта.