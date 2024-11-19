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Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

19 листопада 2024 19:24
Ольга Антоновська - редактор
Допомога США Україні — Зеленський пояснив, чи можливе скорочення
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про скорочення допомоги Україні від США. Він запевнив, що підтримує контакти з Дональдом Трампом та не зважає на неофіційні публікації в ЗМІ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 19 листопада. 

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Володимир Зеленський зазначив, що Україна налагоджує контакти з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. За словами президента, він особисто спілкувався з новообраним лідером США, тому не довіряє повідомленням, які поширюють у ЗМІ.

"Що стосується налагодження процесу між нашими командами, я впевнений, що це буде. Що стосується поїздки голови мого офісу (До США. — Ред.) — вона буде", — сказав Зеленський.

Він також висловився щодо нещодавніх рішень про дозвіл бити ракетами вглиб Росії. Президент зазначив, що Україна працює над тим, щоб всі країни підтримали таке рішення.

"Після заяв про ядерну зброю я думаю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення, і не тільки в медіа, а від країн, дуже важливо додати кількість до цих рішень", — сказав президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше. Однак точної дати наразі немає.

Новообраний президент США Дональд Трамп подав низку позовів проти ЗМІ. Йдеться про видання, які його критикували, серед них — The New York Times та CBS.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп військова допомога Америка

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