Депортація мігрантів зі США - Трамп підтвердив свою політику

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може оголосити в країні надзвичайний стан. Це планують зробити для реалізації програм масової депортації.

Такі наміри Трамп підтвердив у соцмережі Truth Social у понеділок, 18 листопада.

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Плани Трампа щодо депортацій

Консервативний політичний коментатор Том Фіттон повідомив про те, що адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан і використовуватиме американську армію, аби "зупинити вторгнення Байдена" за допомогою програми масової депортації.

Цю інформацію Трамп підтвердив, поділившись дописом та написав "Правда".

Скриншот допису Трампа

Раніше видання CNN писало, що Трамп призначає лояльних до себе осіб на посади в уряді. Зокрема, на посаду голови Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США був обраний Роберт Ф. Кеннеді-молодший, а головою апарату Білого дому — керівник кампанії Трампа Сьюзі Вайлз.

Крім того, Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, його команда вже складає список імен.