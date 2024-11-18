Депортация мигрантов из США — Трамп подтвердил свою политику

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может объявить в стране чрезвычайное положение. Это планируют сделать для реализации программ массовой депортации.

Такие намерения Трамп подтвердил в соцсети Truth Social в понедельник, 18 ноября.

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Планы Трампа по депортациям

Консервативный политический комментатор Том Фиттон сообщил о том, что администрация Трампа готова объявить чрезвычайное положение и использовать американскую армию, чтобы "остановить вторжение Байдена" при помощи программы массовой депортации.

Эту информацию Трамп подтвердил, поделившись постом, и написал "Правда".

Скриншот поста Трампа

Ранее издание CNN писало, что Трамп назначает лояльных к себе лиц на должности в правительстве. В частности, на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб США был избран Роберт Ф. Кеннеди-младший, а главой аппарата Белого дома — руководитель кампании Трампа Сьюзи Уайлз.

Кроме того, Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.