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Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

18 ноября 2024 17:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Депортация мигрантов из США — Трамп подтвердил свою политику
Дональд Трамп. Фото: REUTERS
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может объявить в стране чрезвычайное положение. Это планируют сделать для реализации программ массовой депортации.

Такие намерения Трамп подтвердил в соцсети Truth Social в понедельник, 18 ноября.

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Консервативный политический комментатор Том Фиттон сообщил о том, что администрация Трампа готова объявить чрезвычайное положение и использовать американскую армию, чтобы "остановить вторжение Байдена" при помощи программы массовой депортации.

Эту информацию Трамп подтвердил, поделившись постом, и написал "Правда".

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Скриншот поста Трампа

Ранее издание CNN писало, что Трамп назначает лояльных к себе лиц на должности в правительстве. В частности, на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб США был избран Роберт Ф. Кеннеди-младший, а главой аппарата Белого дома — руководитель кампании Трампа Сьюзи Уайлз.

Кроме того, Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.

США Дональд Трамп мигранты депортация выборы в США 2024

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