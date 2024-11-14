Команда Трампа готує списки звільнення офіцерів Пентагону

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону. Його команда вже складає список імен.

Про це пише Reuters.

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Ймовірно, до списку на звільнення потраплять члени Об'єднаного комітету начальників штабів. На думку видання, це може стати "безпрецедентним потрясінням" у Пентагоні.

Але наразі плани щодо звільнень знаходяться на ранній стадії і можуть змінюватися залежно від того, як буде формуватися адміністрація Трампа. Водночас одне з джерел Reuters ставить під сумнів доцільність кадрових змін у Пентагоні.

Також не зрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоч раніше він активно виступав проти лідерів міноборони США, які його критикували. Крім того, під час передвиборчої кампанії новообраний президент говорив про звільнення генералів та відповідальних за виведення військ з Афганістану у 2021 році.

За словами іншого джерела, нова адміністрація може зосередитися на офіцерах, які пов'язані з ексголовою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа Марком Міллі.

Нагадаємо, у Сенаті США обрали нового лідера республіканців. Ним став Джон Тун, який підтримує допомогу Україні.

Також ми писали, що Трамп розглядає призначення спецпредставника миру в Україні, який вестиме переговори з Росією з метою припинення війни.