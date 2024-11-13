Джон Тун став новим лідером республіканців у Сенаті США

У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті
У Сполучених Штатах Америки обрали нового лідера республіканців у Сенаті. Йдеться про Джона Туна, який підтримує допомогу Україні.
Про це повідомляє Reuters у середу, 13 листопада.
Новий лідер республіканців у Сенаті США
"Ця команда республіканців єдина навколо порядку денного президента Трампа, і наша робота починається сьогодні", — наголосив Тун.
Представник нового лідера повідомив, що під час голосування він переміг сенатора Джона Корніна з Техасу. Рік Скотт, який є близьким союзником Трампа, вибув вже на першому етапі голосування.
Видання пише, що перемога Туна свідчить про те, що Сенат може зберегти певну незалежність від Трампа в наступному році.
Республіканці отримають мінімум 52 місця в Сенаті, де всього їх сто.
Що про нього відомо
Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року і з 2019 року обіймає посаду заступника нинішнього лідера республіканців Мітча Макконнела, який йде у відставку після 18 років на цій посаді.
Нещодавно Тун намагався покращити стосунки з новообраним президентом США Трампом. Зокрема, він відвідав його резиденцію в Мар-а-Лаго в березні та зменшив критику.
Варто зазначити, що Тун підтримував законопроєкти, які передбачали виділення нової допомоги Україні від США. Навесні цього року він підкреслював, що лідерство Штатів у наданні допомоги Україні є надзвичайно важливим.
Нагадаємо, 13 листопада Президент США Джо Байден зустрівся з майбутнім лідером Дональдом Трампом у Білому домі.
Також Трамп розглядає можливість призначити спеціального українського представника миру, який вестиме переговори з Росією з метою припинення війни.
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