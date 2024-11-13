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У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

13 листопада 2024 23:54
Аркадій Пастула - Редактор
Джон Тун став новим лідером республіканців у Сенаті США
Сенат США. Фото: Lawrence Jackson
Аркадій Пастула - Редактор

У Сполучених Штатах Америки обрали нового лідера республіканців у Сенаті. Йдеться про Джона Туна, який підтримує допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters у середу, 13 листопада.

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Новий лідер республіканців у Сенаті США

"Ця команда республіканців єдина навколо порядку денного президента Трампа, і наша робота починається сьогодні", — наголосив Тун.

Новий лідер республіканців у Сенаті США Джон Тун
Джон Тун. Фото: EPA

Представник нового лідера повідомив, що під час голосування він переміг сенатора Джона Корніна з Техасу. Рік Скотт, який є близьким союзником Трампа, вибув вже на першому етапі голосування.

Видання пише, що перемога Туна свідчить про те, що Сенат може зберегти певну незалежність від Трампа в наступному році.

Республіканці отримають мінімум 52 місця в Сенаті, де всього їх сто.

Що про нього відомо

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року і з 2019 року обіймає посаду заступника нинішнього лідера республіканців Мітча Макконнела, який йде у відставку після 18 років на цій посаді.

Нещодавно Тун намагався покращити стосунки з новообраним президентом США Трампом. Зокрема, він відвідав його резиденцію в Мар-а-Лаго в березні та зменшив критику.

Варто зазначити, що Тун підтримував законопроєкти, які передбачали виділення нової допомоги Україні від США. Навесні цього року він підкреслював, що лідерство Штатів у наданні допомоги Україні є надзвичайно важливим.

Нагадаємо, 13 листопада Президент США Джо Байден зустрівся з майбутнім лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Також Трамп розглядає можливість призначити спеціального українського представника миру, який вестиме переговори з Росією з метою припинення війни.

США Дональд Трамп Україна політики Республіканська партія Сенат

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