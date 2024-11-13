Джон Тун стал новым лидером республиканцев в Сенате США

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

В Соединенных Штатах Америки выбрали нового лидера республиканцев в Сенате. Речь идет о Джоне Туне, который поддерживает помощь Украине.

Об этом сообщает Reuters в среду, 13 ноября.

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"Эта команда республиканцев едина вокруг повестки дня президента Трампа, и наша работа начинается сегодня", — подчеркнул Тун.

Джон Тун. Фото: EPA

Представитель нового лидера сообщил, что во время голосования он победил сенатора Джона Корнина из Техаса. Рик Скотт, который является близким союзником Трампа, выбыл уже на первом этапе голосования.

Издание пишет, что победа Туна свидетельствует о том, что Сенат может сохранить определенную независимость от Трампа в следующем году.

Республиканцы получат минимум 52 места в Сенате, где всего их сто.

Что о нем известно

Джон Тун работает в Сенате с 2004 года и с 2019 года занимает должность заместителя нынешнего лидера республиканцев Митча Макконнела, который уходит в отставку после 18 лет на этом посту.

Недавно Тун пытался улучшить отношения с новоизбранным президентом США Трампом. В частности, он посетил его резиденцию в Мар-а-Лаго в марте и уменьшил критику.

Стоит отметить, что Тун поддерживал законопроекты, которые предусматривали выделение новой помощи Украине от США. Весной этого года он подчеркивал, что лидерство Штатов в оказании помощи Украине является чрезвычайно важным.

Напомним, 13 ноября президент США Джо Байден встретился с будущим лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Также Трамп рассматривает возможность назначить специального украинского представителя мира, который будет вести переговоры с Россией с целью прекращения войны.