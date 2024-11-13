Трамп планує призначити спеціального представника для миру в Україні

Дональд Трамп. Фото: ALLISON ROBBERT/Pool via REUTERS

Невдовзі обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може призначити спеціального українського представника миру. Він буде вести перемови з Росією з метою припинення війни.

Про це повідомляє Fox News у середу, 13 листопада.

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Український представник миру

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде дано завдання знайти рішення, прийти до мирного врегулювання", — зазначає джерело видання.

За його словами, призначення буде "найближчим часом".

Відомо, що посада не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер на добровільній основі виконував функції спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.

Нагадаємо, Politico писало, що Трамп призначив республіканця Майкла Уолтца радником з питань національної безпеки та має намір обрати сенатора Марко Рубіо державним секретарем. Це гарантує збереження підтримки України.

Раніше Трамп обрав кандидата на посаду міністра оборони — ним стане ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.