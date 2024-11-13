Трамп обирає до Кабінету міністрів США прихильників Києва

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца і планує обрати сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Таким чином питання підтримки України залишається "в безпеці".

Про це пише Politico.

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У матеріалі йдеться, що прихильники України можуть сподіватися на підтримку Києва під час каденції Трампа.

Раніше новообраний президент США призначив радником з нацбезпеки Майка Уолтца, який є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

Раніше він став "першим зеленим беретом", обраним до Конгресу, а також працював у Білому домі та Пентагоні. У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від ресурсів країни.

Крім того, на посаду державного секретаря він хоче обрати сенатора Марко Рубіо. Видання пише, що обидва кандидати дотримуються принципу "Америка понад усе", але є далекими від прагнень Республіканської партії, яка хоче відмовитися від України або НАТО.

Уолтц навіть пропонував зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї по Росії — це крок, на який адміністрація Байдена так і не погодилася. Також він критикував чинну адміністрацію, що вона не зробила достатньо для перекриття обходу Росією санкцій.

Нагадаємо, Трамп обрав кандидата на посаду міністра оборони. Ним стане ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.

Також ми писали, що Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.