Пентагон очолить ведучий Fox News Хегсет

Дональд Трамп та Піт Хегсет. Фото: foxnews

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав кандидата на посаду міністра оборони. Ним стане ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

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"Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Хегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті", — йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, Хегсет провів все своє життя, "як воїн за військо і за країну". Він характеризує ведучого, як жорсткого, розумного та того, що щиро вірить в тезу "Америка понад усе".

Новообраний президент наголосив, що на чолі з новим міністром оборони "вороги Америки мають бути напоготові", а армія США "знову стане великою".

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.

А у Пентагоні почали неофіційні дискусії щодо плану дій, якщо Трамп буде приймати небезпечні рішення.