Пентагон очолить ведучий Fox News Хегсет

Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону
Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав кандидата на посаду міністра оборони. Ним стане ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
Новий міністр оборони
"Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Хегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті", — йдеться у повідомленні.
За словами Трампа, Хегсет провів все своє життя, "як воїн за військо і за країну". Він характеризує ведучого, як жорсткого, розумного та того, що щиро вірить в тезу "Америка понад усе".
Новообраний президент наголосив, що на чолі з новим міністром оборони "вороги Америки мають бути напоготові", а армія США "знову стане великою".
Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.
А у Пентагоні почали неофіційні дискусії щодо плану дій, якщо Трамп буде приймати небезпечні рішення.
Читайте Новини.LIVE!