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Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

10 листопада 2024 22:26
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Трамп зідзвонився із Путіним для обговорення війни в Україні
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.

Про це повідомляє видання The Washington Post у неділю, 10 листопада.

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Про що розмовляв Трамп із Путіним

У четвер, 7 листопада, Трамп вперше після перемоги на виборах США розмовляв із Путіним. Зазначається, що під час дзвінка новообраний президент Америки порадив лідеру Кремля не ескалювати війну в Україні та нагадав про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Як зазначають джерела видання, лідери обговорили мир на європейському континенті, а Трамп у свою чергу висловив зацікавленість у подальших розмовах із Путіним, аби обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

Зазначається, що раніше у приватних розмовах Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою РФ залишить собі частину захоплених територій, а під час телефонної розмови із російським диктатором він побіжно зачепив питання землі.

Видання пише, що уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася.

"Трамп рішуче переміг на історичних виборах і лідери з усього світу знають, що Америка поверне собі провідну роль на світовій арені. Саме тому лідери розпочали процес розвитку більш міцних відносин з 45-м і 47-м президентом, оскільки він уособлює глобальний мир і стабільність", — зазначив директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Спочатку РФ прохолодно відреагувала на перемогу Трампа. Проте згодом, як виявилося, російський диктатор все ж привітав новообраного президента та похвалив його "чоловічу" реакцію на замах у Пенсильванії і сказав, що готовий поговорити з Трампом.

"Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що він бачить все через угоди, що він може укласти угоду, яка приведе всіх до миру. Принаймні, він говорить про мир, а не про конфронтацію і бажання завдати стратегічної поразки Росії", — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в одному з інтерв'ю.

Один колишній американський чиновник, який був знайомий із дзвінком Путіна, сказав, що Трамп, імовірно, не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні, спричиненої російською ескалацією, що дає йому стимул хотіти не допустити загострення війни.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації заявили, що до інавгурації Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя.

Раніше ми писали про те, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що має план стосовно завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Дональд Трамп володимир путін війна в Україні США Росія війна

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