Мирний план Трампа — у ЦПД відреагували на "злиті" у медіа сценарії

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

До інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя. Це є лише теоріями.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телемарафоні "Єдині новини".

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За словами Коваленка, публікації у ЗМІ — це скоріше елементи інформаційного тиску і маніпуляції, орієнтовані на дезорієнтацію української влади та суспільства. Він також підкреслив, що до інавгурації Трампа і до остаточного формування його команди такі сценарії не мають жодного підґрунтя і слугують лише для медійного "хайпу".

""Жоден із мирних спецсценаріїв, які будуть публікуватися у медіа, навіть у медіа з іменем, до того, як буде інавгурація Дональда Трампа і до того, як будуть відомі прізвища його команди фактично, вони не мають під собою жодного підґрунтя. Все це історії хайпу як для медіа, так і для певних особистостей, які ці історії будуть вкидати. Паралельно із цим росіяни будуть цим дуже маніпулювати. Вони зацікавлені здійснювати інформаційний тиск певний і плутати українську, в тому числі, владу і українське суспільство, вкидаючи у західні медіа, в тому числі різного роду "джерельні" інформації про мир, про мирні сценарії, на що згодна Росія", — сказав він.

Керівник ЦПД наголосив, що такі медійні вкиди використовуються як засіб "торгів" з боку Росії — для підвищення ставок та підготовки платформи для майбутніх переговорів після офіційного вступу Трампа на посаду.

"До інавгурації нічого з цього не має жодного підґрунтя реальності. Це теорії фактично. До цього треба ставитися із підозрою", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що має план стосовно завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Щойно Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах США, західна преса та телебачення "вибухнули" секретними зливами про його плани на зовнішню та внутрішню політику. Радник президента України Дмитро Литвин пояснив, чому не варто вірити усьому, що пишуть у ЗМІ.