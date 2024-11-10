Мирный план Трампа — в ЦПД отреагировали на "слитые" в медиа сценарии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

До инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа ни один "мирный сценарий" окончания войны в Украине, опубликованный в СМИ, не будет иметь оснований. Это только теории.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в телемарафоне "Єдині новини".

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По словам Коваленко, публикации в СМИ — это, скорее, элементы информационного давления и манипуляции, ориентированные на дезориентацию украинской власти и общества. Он также подчеркнул, что до инаугурации Трампа и до окончательного формирования его команды такие сценарии не имеют никакого основания и служат только для медийного "хайпа".

"Ни один из мирных спецсценариев, которые будут публиковаться в медиа, даже в медиа с именем, до того, как будет инаугурация Дональда Трампа и до того, как будут известны фамилии его команды фактически, они не имеют под собой никакой основы. Все это истории хайпа как для медиа, так и для определенных личностей, которые эти истории будут вбрасывать. Параллельно с этим россияне будут манипулировать. Они заинтересованы оказывать информационное давление и путать, в том числе, власть и украинское общество, вбрасывая в западные медиа, в том числе разного рода "источники" информации о мире, о мирных сценариях, на что согласна Россия", — сказал он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что такие медийные вбросы используются как средство "торгов" со стороны России — для повышения ставок и подготовки платформы для будущих переговоров после официального вступления Трампа в должность.

"К инаугурации ничего из этого не имеет никакой основы. Это теории фактически. К этому нужно относиться с подозрением", — подытожил Коваленко.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

Как только Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США, западная пресса и телевидение "взорвались" секретными "сливами" о его планах на внешнюю и внутреннюю политику. Советник президента Украины Дмитрий Литвин объяснил, почему не стоит верить всему, что пишут в СМИ.