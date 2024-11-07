План перемоги Трампа — радник Зеленського пояснив, чому не варто вірити ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Щойно Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах США, західна преса та телебачення "вибухнули" секретними зливами про його плани на зовнішню та внутрішню політику. Радник президента України Дмитро Литвин пояснив, чому не варто вірити усьому, що пишуть у ЗМІ.

Про це Дмитро Литвин відповів журналістам "ТСН".

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Дмитро Литвин заявив, що навряд чи реальні плани лідерів країн могли б потрапити до ЗМІ. Натомість він попередив про активізацію російської пропаганди.

"Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато", — зазначив Литвин.

Нагадаємо, нещодавно аналітики з Associated Press опублікували розлогу статтю з прогнозами щодо того, яку політику обере Дональд Трамп. Йдеться про посилення заходів проти незаконного потрапляння мігрантів в країну, зміни у податковій системі США, підвищення тарифів на імпорт іноземних товарів, перегляд прав ЛГБТ-громадян й не тільки.

Також у CNN висловились щодо того, як зміниться підхід до влади у Дональда Трампа на його другому терміні з врахуванням помилок під час першої каденції.

Зазначимо, що The Wall Street Journal оприлюднив статтю, в якій, посилаючись на власні анонімні джерела, розповіли про ймовірні варіанти врегулювання війни в Україні та які вимоги можуть поставити Києву.