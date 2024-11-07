План победы Трампа – советник Зеленского объяснил, почему не стоит верить СМИ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Как только Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США, западная пресса и телевидение "взорвалась" секретными ливнями о его планах на внешнюю и внутреннюю политику. Советник президента Украины Дмитрий Литвин объяснил, почему не стоит верить всему, что пишут в СМИ.

Об этом Дмитрий Литвин ответил журналистам "ТСН".

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Российские вбросы массово распространяются в СМИ

Дмитрий Литвин заявил, что вряд ли реальные планы лидеров стран могли бы попасть в СМИ. Он предупредил об активизации российской пропаганды.

"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", — отметил Литвин.

Напомним, недавно аналитики из Associated Press опубликовали обширную статью с прогнозами относительно того, какую политику выберет Дональд Трамп. Речь идет об усилении мер против незаконного попадания мигрантов в страну, изменениях в налоговой системе США, повышении тарифов на импорт иностранных товаров, пересмотре прав ЛГБТ-граждан и не только.

Также в CNN высказались о том, как изменится подход к власти у Дональда Трампа на его втором сроке с учетом ошибок во время первой каденции.

Отметим, что The Wall Street Journal обнародовал статью, в которой, ссылаясь на собственные анонимные источники, рассказали о возможных вариантах урегулирования войны в Украине и какие требования могут предъявить Киеву.