Мирний план Трампа — як він пропонує завершити війну в Україні

Здавання територій і не тільки — WSJ назвав мирний план Трампа
Дональд Трамп неодноразово заявляв під час перевиборчої кампанії, що нібито знає, як завершити війну в Україні. У західних ЗМІ відкрили таємницю, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.
Про це пише Tha Wall Street Journal з посиланням на власні анонімні джерела, що наближені до Трампа.
Що Дональд Трамп може запропонувати Україні для закінчення війни
За словами джерел ЗМІ, Дональд Трамп досі не затвердив конкретного мирного плану. Зокрема, він так і не визначився, як саме він має переконати сісти за стіл переговорів президента Росії Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського.
Натомість джерела повідомили, що Трамп хоче, щоб Київ дав обіцянку не вступати в НАТО мінімум 20 років, а США у відповідь постачатиме Україні всю необхідну зброю для стримування майбутнього російського нападу.
Трамп хоче замороження війни в Україні
Також новообраний президент США хоче, щоб в Україні заморозили лінію фронту, а сторони погодилися на демілітаризацію зони. Втім, незрозуміло, яка зі сторін має контролювати "сіру" територію, але один з анонімних радників Трампа сказав, що миротворчі сили точно не залучатимуть американські війська.
"Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи", — сказав один із членів команди Трампа.
У WSJ зазначили, що раніше соратники Трампа пропонували йому план дій, де США має зупинити постачання зброї, щоб дотиснути Київ погодитись на мирні переговори з Росією.
Наразі невідомо, яку зі стратегій обере Трамп. Втім, аналітики WSJ переконані, що будь-яка спроба мирних переговорів несе багато ризиків та проблем. Зокрема, Росія та Україна переслідують різні військові цілі і не хочуть їх змінювати. Крім того, Кремль пасивно реагує на переговори, демонструючи бажання поглиблювати військовий конфлікт.
Також деякі союзники НАТО можуть жорстко відреагувати на перемовини, оскільки війна в Україні є загрозливою для їх же країн. Тим часом населення України також може вкрай негативно відреагувати на поступки власних територій Росії.
Нагадаємо, нещодавно аналітики з Associated Press зробили власні прогнози майбутньої політики Дональда Трампа.
Тим часом сенатор від Республіканської партії заявив, що війна в Україні зайшла у глухий кут.
Також ми згадали всі скандальні заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні та Володимира Путіна, а також як різко він змінював риторику впродовж останніх двох років.
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