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Здавання територій і не тільки — WSJ назвав мирний план Трампа

7 листопада 2024 10:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мирний план Трампа — як він пропонує завершити війну в Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Blake
Анастасія Постоєнко - Редактор

Дональд Трамп неодноразово заявляв під час перевиборчої кампанії, що нібито знає, як завершити війну в Україні. У західних ЗМІ відкрили таємницю, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.

Про це пише Tha Wall Street Journal з посиланням на власні анонімні джерела, що наближені до Трампа. 

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За словами джерел ЗМІ, Дональд Трамп досі не затвердив конкретного мирного плану. Зокрема, він так і не визначився, як саме він має переконати сісти за стіл переговорів президента Росії Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського. 

Натомість джерела повідомили, що Трамп хоче, щоб Київ дав обіцянку не вступати в НАТО мінімум 20 років, а США у відповідь постачатиме Україні всю необхідну зброю для стримування майбутнього російського нападу. 

Трамп хоче замороження війни в Україні

Також новообраний президент США хоче, щоб в Україні заморозили лінію фронту, а сторони погодилися на демілітаризацію зони. Втім, незрозуміло, яка зі сторін має контролювати "сіру" територію, але один з анонімних радників Трампа сказав, що миротворчі сили точно не залучатимуть американські війська. 

"Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи", — сказав один із членів команди Трампа.

У WSJ зазначили, що раніше соратники Трампа пропонували йому план дій, де США має зупинити постачання зброї, щоб дотиснути Київ погодитись на мирні переговори з Росією. 

Наразі невідомо, яку зі стратегій обере Трамп. Втім, аналітики WSJ переконані, що будь-яка спроба мирних переговорів несе багато ризиків та проблем. Зокрема, Росія та Україна переслідують різні військові цілі і не хочуть їх змінювати. Крім того, Кремль пасивно реагує на переговори, демонструючи бажання поглиблювати військовий конфлікт. 

Також деякі союзники НАТО можуть жорстко відреагувати на перемовини, оскільки війна в Україні є загрозливою для їх же країн. Тим часом населення України також може вкрай негативно відреагувати на поступки власних територій Росії. 

Нагадаємо, нещодавно аналітики з Associated Press зробили власні прогнози майбутньої політики Дональда Трампа

Тим часом сенатор від Республіканської партії заявив, що війна в Україні зайшла у глухий кут.

Також ми згадали всі скандальні заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні та Володимира Путіна, а також як різко він змінював риторику впродовж останніх двох років. 

Дональд Трамп росія НАТО війна в Україні мирний план переговори

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