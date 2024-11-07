Мирный план Трампа — как он предлагает завершить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Blake

Дональд Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что якобы знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ открыли тайну, какой действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.

Об этом пишет Tha Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники, приближенные к Трампу.

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По словам источников СМИ, Дональд Трамп до сих пор не утвердил конкретный мирный план. В частности, он так и не определился, как именно он должен убедить сесть за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время источники сообщили, что Трамп хочет, чтобы Киев дал обещание не вступать в НАТО минимум 20 лет, а США в ответ будет поставлять Украине все необходимое оружие для сдерживания грядущего российского нападения.

Трамп хочет заморозки войны в Украине

Также новоизбранный президент США хочет, чтобы в Украине заморозили линию фронта, а стороны согласились на демилитаризацию зоны. Впрочем, непонятно, какая из сторон должна контролировать "серую" территорию, но один из анонимных советников Трампа сказал, что миротворческие силы не будут точно привлекать американские войска.

"Мы можем провести учебу и оказать другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы", — сказал один из членов команды Трампа.

В WSJ отметили, что ранее соратники Трампа предлагали ему план действий, где США должны остановить поставки оружия, чтобы дожать Киев согласиться на мирные переговоры с Россией.

Пока неизвестно, какую из стратегий выберет Трамп. Впрочем, аналитики WSJ убеждены, что любая попытка мирных переговоров несет множество рисков и проблем. В частности, Россия и Украина преследуют разные военные цели и не хотят их менять. Кроме того, Кремль пассивно реагирует на переговоры, демонстрируя желание усугублять военный конфликт.

Также некоторые союзники НАТО могут жестко отреагировать на переговоры, поскольку война в Украине угрожает их же странам. Между тем, население Украины также может крайне негативно отреагировать на уступки собственных территорий России.

Напомним, недавно аналитики из Associated Press сделали собственные прогнозы будущей политики Дональда Трампа.

Тем временем сенатор от Республиканской партии заявил, что война в Украине зашла в тупик.

Также мы вспомнили все скандальные заявления Дональда Трампа по поводу войны в Украине и Владимира Путина, а также как резко он менял риторику на протяжении последних двух лет.