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Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине — WP

10 ноября 2024 22:26
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Трамп созвонился с Путиным для обсуждения войны в Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой стала война в Украине.

Об этом сообщает издание The Washington Post в воскресенье, 10 ноября.

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В четверг, 7 ноября, Трамп впервые после победы на выборах США разговаривал с Путиным. Отмечается, что во время звонка новоизбранный президент Америки посоветовал лидеру Кремля не эскалировать войну в Украине и напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Как отмечают источники издания, лидеры обсудили мир на европейском континенте, а Трамп в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейших разговорах с Путиным, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

Отмечается, что ранее в частных разговорах Трамп давал понять, что поддержит соглашение, по которому РФ оставит себе часть захваченных территорий, а во время телефонного разговора с российским диктатором он вскользь затронул вопрос земли.

Издание пишет, что правительство Украины было проинформировано о звонке Путина и не возражало против того, чтобы разговор состоялся.

"Трамп решительно победил на исторических выборах и лидеры со всего мира знают, что Америка вернет себе ведущую роль на мировой арене. Именно поэтому лидеры начали процесс развития более прочных отношений с 45-м и 47-м президентом, поскольку он олицетворяет глобальный мир и стабильность", — отметил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

Сначала РФ прохладно отреагировала на победу Трампа. Однако впоследствии, как оказалось, российский диктатор все же поздравил новоизбранного президента и похвалил его "мужскую" реакцию на покушение в Пенсильвании и сказал, что готов поговорить с Трампом.

"Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что он видит все через сделки, что он может заключить сделку, которая приведет всех к миру. По крайней мере, он говорит о мире, а не о конфронтации и желании нанести стратегическое поражение России", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков в одном из интервью.

Один бывший американский чиновник, который был знаком со звонком Путина, сказал, что Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, вызванного российской эскалацией, что дает ему стимул хотеть не допустить обострения войны.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявили, что до инаугурации Трампа ни один "мирный сценарий" окончания войны в Украине, опубликованный в СМИ, не будет иметь оснований.

Ранее мы писали о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

Дональд Трамп владимир путин война в Украине США Россия війна

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