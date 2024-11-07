Трамп розповів про можливість розмови з Путіним та тотальну депортацію мігрантів

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Обраний президент Дональд Трамп вже роздає коментарі пресі щодо своїх майбутніх планів та активно виступає на публіці. Він поділився своїм баченням проблеми мігрантів та розповів про переговори з Путіним.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

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Що сказав Трамп про розмову з Путіним

Зі слів Трампа, він вже встиг поспілкуватись "імовірно" з 70 світовими лідерами, включаючи прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Цю розмову Трамп назвав "дуже хорошою".

Трамп також повідомив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, але не став розголошувати подробиці цієї розмови.

Він додав, що поки не спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, але зазначив, що вони обов'язково поговорять.

Журналісти телеканалу нагадують, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв припинити війну Росії з Україною в разі обрання, заявивши у вересні, що домовиться про угоду, "яка буде вигідною для обох сторін".

Проблема нелегальних мігрантів

Відповідаючи на питання про його передвиборчу обіцянку щодо масових депортацій, Трамп сказав, що в його адміністрації "не буде іншого вибору", окрім як виконати їх.

Відповідаючи на запитання про вартість його плану, він сказав: "Це не питання ціни".

Незрозуміло, скільки незадокументованих іммігрантів у США, але виконуючий обов’язки директора ICE Патрік Дж. Лехляйтнер сказав NBC News у липні, що спроба масової депортації буде величезною матеріально-технічною та фінансовою проблемою.

Двоє колишніх чиновників адміністрації Трампа, які займалися питаннями імміграції під час його першого терміну, повідомили NBC News, що для цього знадобиться співпраця між низкою федеральних відомств, включаючи Міністерство юстиції та Пентагон.

Нагадаємо, майбутні кроки та заяви новообраного президента США Дональда Трампа можуть викликати напругу. За словами колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, громадянам варто реагувати спокійніше і зосередитися на внутрішніх справах України.

Раніше ми писали, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США викликала рекордне збільшення капіталів десяти найбагатших людей світу. Загальне зростання статків досягнуло 63,5 мільярда доларів.