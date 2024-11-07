Перемога Трампа — як зросли капітали найбагатших людей світу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США спричинила рекордне збільшення капіталів десяти найбагатших людей світу. Загальне зростання статків досягнуло 63,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 7 листопада.

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Перемога Трампа принесла збільшення статків мільярдерам США

Перемога Трампа на виборах призвела до збільшення капіталів найбагатших людей США. За даними видання, статки мільярдерів зросли на 63,5 мільярда доларів, що становить рекорд збагачення з 2012 року.

Повідомляється, що лише Маск додав до свого капіталу 26,5 мільярда доларів. Таким чином він залишається найбагатшою людиною у світі зі статками у розмірі 290 мільярдів доларів.

Серед лідерів також Джефф Безос — капітал засновника Amazon зріс на 7,14 мільярда доларів і наразі становить 228 мільярдів доларів.

Голова та засновник корпорації Oracle Ларрі Еллісон збагатився на 9,88 мільярда доларів, тепер його капітал налічує 193 мільярди доларів.

Десятка осіб, що розбагатіла після перемоги Трампа. Фото: Bloomberg Billionaires Index

"Значна частина прибутку надбагатих пояснюється різким зростанням акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп, повернувшись до Білого дому, реалізує програму, спрямовану на зниження податків і зменшення регулювання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише один із десяти найбагатших людей світу проживає за межами Сполучених Штатів — це голова Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, який має 173, 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який здобув перемогу на президентських виборах США у 2024 році, назвав мільярдера Ілона Маска "супергенієм" і відзначив його важливість для країни.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що Tesla наразі не планує розробляти свій смартфон, але такий продукт може з’явитися на ринку, якщо Apple і Google будуть тиснути на компанію в цьому секторі.