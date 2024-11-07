Победа Трампа — как выросли капиталы самых богатых людей мира

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала рекордное увеличение капиталов десяти самых богатых людей мира. Общий рост состояния достиг 63,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 7 ноября.

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Победа Трампа на выборах привела к увеличению капиталов самых богатых людей США. По данным издания, состояние миллиардеров выросло на 63,5 миллиарда долларов, что составляет рекорд обогащения с 2012 года.

Сообщается, что только Маск добавил к своему капиталу 26,5 миллиарда долларов. Таким образом он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 290 миллиардов долларов.

Среди лидеров также Джефф Безос — капитал основателя Amazon вырос на 7,14 миллиарда долларов и сейчас составляет 228 миллиардов долларов.

Глава и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон обогатился на 9,88 миллиарда долларов, теперь его капитал насчитывает 193 миллиарда долларов.

Десятка человек, разбогатевшая после победы Трампа. Фото: Bloomberg Billionaires Index

"Значительная часть прибыли сверхбогатых объясняется резким ростом акций США, что подчеркивает ставки на то, что Трамп, вернувшись в Белый дом, реализует программу, направленную на снижение налогов и уменьшение регулирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только один из десяти самых богатых людей мира проживает за пределами Соединенных Штатов — это глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который имеет 173, 2 миллиарда долларов.

Напомним, Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах США в 2024 году, назвал миллиардера Илона Маска "супергением" и отметил его важность для страны.

Недавно Илон Маск заявил, что Tesla не планирует разрабатывать свой смартфон, но такой продукт может появиться на рынке, если Apple и Google будут давить на компанию в этом секторе.