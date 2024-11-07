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Капиталы миллиардеров выросли — сколько принесла победа Трампа

7 ноября 2024 14:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Победа Трампа — как выросли капиталы самых богатых людей мира
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала рекордное увеличение капиталов десяти самых богатых людей мира. Общий рост состояния достиг 63,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 7 ноября.

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Победа Трампа принесла увеличение состояния миллиардерам США

Победа Трампа на выборах привела к увеличению капиталов самых богатых людей США. По данным издания, состояние миллиардеров выросло на 63,5 миллиарда долларов, что составляет рекорд обогащения с 2012 года.

Сообщается, что только Маск добавил к своему капиталу 26,5 миллиарда долларов. Таким образом он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 290 миллиардов долларов.

Среди лидеров также Джефф Безос — капитал основателя Amazon вырос на 7,14 миллиарда долларов и сейчас составляет 228 миллиардов долларов.

Глава и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон обогатился на 9,88 миллиарда долларов, теперь его капитал насчитывает 193 миллиарда долларов.

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Десятка человек, разбогатевшая после победы Трампа. Фото: Bloomberg Billionaires Index

"Значительная часть прибыли сверхбогатых объясняется резким ростом акций США, что подчеркивает ставки на то, что Трамп, вернувшись в Белый дом, реализует программу, направленную на снижение налогов и уменьшение регулирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только один из десяти самых богатых людей мира проживает за пределами Соединенных Штатов — это глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который имеет 173, 2 миллиарда долларов.

Напомним, Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах США в 2024 году, назвал миллиардера Илона Маска "супергением" и отметил его важность для страны.

Недавно Илон Маск заявил, что Tesla не планирует разрабатывать свой смартфон, но такой продукт может появиться на рынке, если Apple и Google будут давить на компанию в этом секторе.

Дональд Трамп прибыль Илон Маск США выборы в США 2024 финансы

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