Перемога Трампа — якими будуть подальші кроки президента США

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Майбутні кроки та заяви новообраного президента США Дональда Трампа можуть викликати напругу. Громадянам варто реагувати спокійніше і зосередитися на внутрішніх справах України.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Новини.LIVE у четвер, 7 листопада.

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Кулеба заявив, що попереду від Трампа буде багато заяв та кроків, які будуть не зовсім такими, які б хотілося.

"Це не є представлення його чіткого плану дій, що він робитиме. Попереду буде багато супердратівливих заяв та кроків, які змусять нас тягнутися за "Корвалолом" і думати, що це кінець", — наголосив ексміністр МЗС.

Він додав, що українцям потрібно спокійно реагувати на дії новообраного президента США. Головне — зосередити увагу на діяльність України всередині.

"Спокійно. Ми вже це все переживали й пережили. Україна всіх переживе, але це буде дуже важка робота. Перший фокус це наша діяльність всередині", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Павло Клімкін заявив, що від того, хто увійде в команду Дональда Трампа, залежатимуть усі подальші його рішення.

Раніше ми писали про те, що у ЗМІ з'явились деякі деталі з плану закінчення війни в Україні від новообраного президента США Дональда Трампа.

У відповідь на злиту інформацію про плани Трампа радник Президента України Дмитро Литвин пояснив, чому не варто вірити усьому, що пишуть у ЗМІ.