Політика Дональда Трампа щодо України — Клімкін пояснив нюанси

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін. Фото: УНІАН

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що від того, хто увійде в команду Дональда Трампа, залежатимуть усі подальші його рішення. Ексчиновник додав, що з Трампом "треба вміти спілкуватися", проте, він здатен дослухатися до порад.

Про це Павло Клімкін заявив в ефірі "Ми-Україна".

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Хто може увійти до команди Трампа

Павло Клімкін зауважив, що чимало подальших рішень та розвиток подій залежатимуть від того, хто обійматиме ключові посади в команді Трампа.

"З Трампом потрібно вміти спілкуватися. Він не любить довгі презентації, віддає перевагу коротким питанням та відповідям. Важливо, хто буде в його команді, адже це впливатиме на ухвалення рішень", – пояснив він.

Також ексглава МЗС сказав, що хоча остаточне слово завжди за Трампом, він вміє слухати, його можна переконати, але говорити з ним треба чітко й коректно. Також він додав, що до нової команди можуть увійти представники його попередньої адміністрації.

"Зараз складені пропозиції на ключові посади, я думаю, що зараз Трамп стане на них дивитися і розгорнеться змагання, але деякі представники його колишньої адміністрації — це вже відомо — посідатимуть серйозні посади і в цій. Серед них є дуже цікаві фахівці в сфері політики та безпеки, такі як колишній його радник з питань нацбезпеки О'Брайан. Дня нас зараз дуже важливо, щоб ми проклали правильні мостики не тільки комунікації, а і людського спілкування з багатьма з них. Наскільки я знаю зі свого досвіду, вони готові спілкуватися, їм це цікаво і вони готові враховувати нашу думку. Але це буде непроста дискусія. Від команди Трампа залежить чимало — не все, але багато. В решті-решт остаточне рішення завжди за самим Трампом", — резюмував Клімкін.

Нагадаємо, дехто з аналітиків припустив, що Дональд Трамп може ще до інавгурації розпочати непублічні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Також у ЗМІ з'явились деякі деталі з плану закінчення війни в Україні від Дональда Трампа.