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Климкин назвал ключевую деталь, от нее зависит политика Трампа

7 ноября 2024 13:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Дональда Трампа в отношении Украины — Климкин объяснил нюансы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что от того, кто войдет в команду Дональда Трампа, будут зависеть все дальнейшие его решения. Экс-чиновник добавил, что с Трампом "надо уметь общаться", однако он способен прислушаться к советам.

Об этом Павел Климкин заявил в эфире "Ми-Україна".

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Кто может войти в команду Трампа

Павел Климкин отметил, что многие дальнейшие решения и развитие событий будут зависеть от того, кто будет занимать ключевые должности в команде Трампа.

"С Трампом нужно уметь общаться. Он не любит длинные презентации, предпочитает короткие вопросы и ответы. Важно, кто будет в его команде, ведь это будет влиять на принятие решений", — пояснил он.

Также экс-глава МИД сказал, что хотя окончательное слово всегда за Трампом, он умеет слушать, его можно убедить, но говорить с ним нужно четко и корректно. Также он добавил, что в новую команду могут войти представители его предыдущей администрации.

"Сейчас составлены предложения на ключевые должности, я думаю, что сейчас Трамп станет на них смотреть и развернется соревнование, но некоторые представители его бывшей администрации — это уже известно — будут занимать серьезные должности и в этой. Среди них есть очень интересные специалисты в сфере политики и безопасности, такие как бывший его советник по вопросам нацбезопасности О'Брайан. Дня нас сейчас очень важно, чтобы мы проложили правильные мостики не только коммуникации, а и человеческого общения со многими из них. Насколько я знаю из своего опыта, они готовы общаться, им это интересно и они готовы учитывать наше мнение. Но это будет непростая дискуссия. От команды Трампа зависит немало — не все, но многое. В конце концов окончательное решение всегда за самим Трампом", — резюмировал Климкин.

Напомним, некоторые аналитики предположили, что Дональд Трамп может еще до инаугурации начать непубличные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также в СМИ появились некоторые детали плана окончания войны в Украине от Дональда Трампа.

политики Дональд Трамп выборы в США 2024 США Павел Климкин

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