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Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

7 листопада 2024 10:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп може почати таємні переговори з Путіним до інавгурації
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Фото архівне: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп, який здобув перемогу на виборах 6 листопада, може ще до інавгурації почати непублічні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Таким чином він, можливо, захоче створити "підґрунтя" для реалізації свого мирного плану. 

Про це заявив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон у коментарі для  LIGA.net.

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Трамп може почати таємні переговори з Путіним

"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав аналітик.

Він пояснив, що Трамп може організувати непублічні переговори з Москвою до інавгурації. Підсумками таких перемовин може стати проєкт угоди, який продемонструють Києву. Своєю чергою українська влада має прийняти його, або відхилити. У випадку, якщо Україна не прийме мирний план Трампа, Америка, ймовірно, припинить підтримку, як подейкує Пітер Дікінсон.

Або ж Трамп спробує публічно посилити позицію України, аби таким чином створити базу для переговорів. Але це може статися, якщо Дональд Трамп хоче, щоб Україна вступала у перемовини з позиції сили. 

Нагадаємо, журналісти WSJ, посилаючись на власні джерела, оприлюднили деякі тези з мирного плану Трампа, де йдеться про відмову України від НАТО та заморозку конфлікту.

Тим часом у Associated Press спрогнозували, яку політику вестиме Трамп, посилаючись на його обіцянки та реальні можливості. 

володимир путін Дональд Трамп переговори

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