Трамп може почати таємні переговори з Путіним до інавгурації

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Фото архівне: росЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп, який здобув перемогу на виборах 6 листопада, може ще до інавгурації почати непублічні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Таким чином він, можливо, захоче створити "підґрунтя" для реалізації свого мирного плану.

Про це заявив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон у коментарі для LIGA.net.

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"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав аналітик.

Він пояснив, що Трамп може організувати непублічні переговори з Москвою до інавгурації. Підсумками таких перемовин може стати проєкт угоди, який продемонструють Києву. Своєю чергою українська влада має прийняти його, або відхилити. У випадку, якщо Україна не прийме мирний план Трампа, Америка, ймовірно, припинить підтримку, як подейкує Пітер Дікінсон.

Або ж Трамп спробує публічно посилити позицію України, аби таким чином створити базу для переговорів. Але це може статися, якщо Дональд Трамп хоче, щоб Україна вступала у перемовини з позиції сили.

Нагадаємо, журналісти WSJ, посилаючись на власні джерела, оприлюднили деякі тези з мирного плану Трампа, де йдеться про відмову України від НАТО та заморозку конфлікту.

Тим часом у Associated Press спрогнозували, яку політику вестиме Трамп, посилаючись на його обіцянки та реальні можливості.