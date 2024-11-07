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Трамп до инаугурации может вести непубличные переговоры с Кремлем

7 ноября 2024 10:39
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп может начать тайные переговоры с Путиным до инаугурации
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Фото архивное: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, одержавший победу на выборах 6 ноября, может еще до инаугурации начать непубличные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Таким образом он, возможно, захочет создать "почву" для реализации своего мирного плана.

Об этом заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон в комментарии для LIGA.net.

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"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить основу для переговоров с Путиным", – сказал аналитик.

Он пояснил, что Трамп может организовать непубличные переговоры с Москвой по инаугурации. Итогом таких переговоров может стать проект соглашения, который продемонстрируют Киеву. В свою очередь украинская власть должна принять его или отклонить. В случае если Украина не примет мирный план Трампа, Америка, вероятно, прекратит поддержку, как говорит Питер Дикинсон.

Или Трамп попытается публично усилить позицию Украины, чтобы таким образом создать базу для переговоров. Но это может произойти, если Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вступала в переговоры с позиции силы.

Напомним, журналисты WSJ, ссылаясь на собственные источники, обнародовали некоторые тезисы по мирному плану Трампа, где речь идет об отказе Украины от НАТО и заморозке конфликта.

Между тем, в Associated Press спрогнозировали, какую политику будет вести Трамп, ссылаясь на его обещания и реальные возможности.

владимир путин Дональд Трамп переговоры

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