Вибори у США — коли Трамп стане президентом

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Американські виборці підтримали Дональда Трампа на президентських виборах. Але він не вступить на посаду раніше 20 січня 2025 року, і є ще багато подій, які відбудуться до дня інавгурації.

Про це повідомляє CNN.

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Ключові дати

Трамп не вступить на посаду раніше 20 січня 2025 року. У листопаді, грудні та січні відбуватиметься процес передачі влади:

11 грудня — крайній термін для штатів, щоб видати сертифікати підтвердження результатів

17 грудня — колегія виборщиків голосує у своїх штатах

3 січня — починає роботу новий Конгрес

6 січня — Конгрес підраховує голоси колегії виборщиків

20 січня — день інавгурації

Трамп ще очікує на вирок суду

Перш ніж стати обраним президентом, журі присяжних у Нью-Йорку визнало Трампа винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року. Винесення вироку у цій справі призначено на 26 листопада.

Але суддя Хуан Мерчан може прийняти рішення про скасування вироку вже 12 листопада через рішення Верховного суду щодо недоторканності президента. Засудження теоретично може призвести до тюремного ув'язнення, але новообраного президента не кинуть за ґрати. Суддя також може дати Трампу випробувальний термін або оштрафувати його.

Є й інші судові справи, на які може вплинути обрання Трампа президентом. Йому також загрожує федеральне переслідування за спробу скасувати вибори 2020 року та неправильне поводження з секретними даними, хоча ймовірно, що ці справи будуть якимось чином відкликані або закриті.

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп набрав 270 голосів виборників і вдруге виграв президентські вибори у США.

Також Республіканська партія вперше за чотири роки отримала більшість у Сенаті США — 51 місце зі 100.